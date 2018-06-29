6/29 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（6月29日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：04、13、27、30、37、41，特別號：20。
49樂合彩：04、13、27、30、37、41。
雙贏彩：03、05、07、09、10、11、12、13、14、18、20、23。
今彩539：05、07、25、34、36。
39樂合彩：05、07、25、34、36。
3星彩：389。
4星彩：7583。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：04、13、27、30、37、41，特別號：20。
49樂合彩：04、13、27、30、37、41。
雙贏彩：03、05、07、09、10、11、12、13、14、18、20、23。
今彩539：05、07、25、34、36。
39樂合彩：05、07、25、34、36。
3星彩：389。
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