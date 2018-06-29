6/29 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-06-29 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕今天（6月29日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：04、13、27、30、37、41，特別號：20。

49樂合彩：04、13、27、30、37、41。

雙贏彩：03、05、07、09、10、11、12、13、14、18、20、23。

今彩539：05、07、25、34、36。

39樂合彩：05、07、25、34、36。

3星彩：389。

4星彩：7583。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 大樂透、49樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    大樂透、49樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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