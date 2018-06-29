等候登機擁抱遭台警逮捕 馬籍情侶車手月領3000萬

2018-06-29 19:43

〔記者王捷／台南報導〕馬籍霹靂州的關姓男子與鍾姓女子偷情交往，又缺錢另組家庭，因此在中國通訊APP微信上，找到「來台打工旅遊」機會，不僅包吃包住又賺錢，還可以在國外放心偷情，讓兩人很心動，其實是被詐騙集團吸收當車手，警方監控到兩人情資後，28日夜奔桃園機場，趁兩人等候登機擁抱時逮捕情侶倆，這時才發現兩人來台提領的贓款，平均1天100萬，30天來可能已提領3000萬贓款，不過兩人才分到7萬元。

41歲的鍾女與34歲的關男原本都有家庭，兩人疑似私下交往，即使離婚後也不敢讓外人知道，關男當貨運司機、鍾女則是餐廳服務生，兩人的月薪加起來不到2萬元，關男原本想要快點賺錢，還完1500多萬的車貸與房貸，與鍾女另組家庭，因此才輕易落入詐騙集團陷阱。

關男用微信搜尋附近的人，結識「雅芳」「恩恩」等網友，得知有機會到台灣打工旅遊，在台灣期間包吃包住，一天還有1000元零用金，工作內容只負責幫公司做金融匯兌，關男一聽很心動，但是也擔心被騙，不過想到能與鍾女到國外生活一個月很心動，哄著鍾女一起到台灣「工作」。

據了解，兩人一到機場，護照就被「工作人員」收走，並安排兩人到旅館入住，定時交付提款卡給兩人，並用微信告知每天到哪裡提取贓款，每個星期「結帳」一次，讓情侶倆在一個星期內，分紅7萬多元。

台南市警五分局26日從接獲詐欺案後，循線掌握兩人行蹤，並得知兩人打算在28日深夜11許從桃園搭機離境，即將回國的兩人在機場大廳把握最後相處的機會擁抱，警方則趁機逮捕兩人。

關男、鍾女落網後，自稱是被台灣人騙了，但是對於提款、分帳細節兩人有意閃躲，但是警方調查發現，在兩人提款的期間，都有歹徒在旁埋伏跟看，交易、入住時也有跟歹徒接觸，恐怕內情不單純，訊後警方將兩人依詐欺罪嫌移送，目前檢方向法院聲請羈押。