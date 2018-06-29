高市毒防局螢火蟲家族志工 首期9人今結訓

2018-06-29 19:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市毒品防制局「螢火蟲家族志工」計畫，欲透過更生人以過來人生命歷程，分享經驗並扶持藥癮者自助助人，進而參與社區公共服務，以儘早復歸社會，在經歷3個月培訓，9位藥癮者已順利成為首梯螢火蟲家族志工成員，於今天結訓典禮中獲高市副秘書長蔡柏英頒發培訓證明﹔更生人小亮（化名）說，很感謝講師及社區陪伴，這次培訓讓他不孤單，重新找到自信與自我價值，很開心且會堅持下去。

蔡柏英表示，藥癮更生人復歸社會是件很不容易的事，經過3個月培訓，螢火蟲家族志工已成軍並參與社區公共服務，除感謝更生人講師、屏安醫院社工室主任廖靜薇、北歐式健走協會、退輔會岡山榮家及慈濟基金會，更肯定9位參加培訓的螢火蟲家族志工成員，他們堅持自己的意志力，還有家人支持、老師和社區的陪伴，已完成階段性的成果。

蔡柏英認為，這將給戒癮路上的藥癮者帶來改變希望，讓社會對藥癮者重新改觀，也是毒防局宣導推廣的防制觀念和主軸「愛與陪伴」。

毒防局長宋孔慨表示，將持續開辦「螢火蟲家族」志工第二期培訓，內容會更多元，包括紓壓技巧、健康運動及興趣培養，協助參與成員建立良好生活習慣，逐步移除毒品影響，第一期志工也將參加進階訓練，培力為具有自主管理與社區反毒的健康天使。

毒防局鼓勵藥癮者勇敢站出來，主動和毒防局聯絡，歡迎一起加入「螢火蟲家族」志工，擺脫毒品戕害，報名及諮詢專線請撥打24小時免付費電話0800-770-885。

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