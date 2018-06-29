嗆單挑「館長」剷平蘆洲 男獲不起訴原因曝光

2018-06-29 19:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕38歲潘姓男子到網紅館長陳之漢開設的成吉思漢健身俱樂部館蘆洲館，交付櫃檯「別躲了」字條，還附上自己的手機電話號碼，言明想跟館長單挑，之後又傳訊到館長的臉書粉絲專頁恫稱：「…看到切結簽一簽，你就可以打死我了….你再不管我就把蘆洲剷平…」等語，館長委請員工對潘男提告恐嚇，但新北地檢署調查認為，館長未親到警局提告，難知其是否心生畏懼，加上潘母指兒子有妄想症，因此今予潘男不起訴。

館長員工指控，潘男今年1月31日先交付櫃檯「別躲了」字條，上面還有手機電話號碼，之後再透過臉書傳訊到館長的臉書粉絲專頁稱：「我知道你有看到切結簽一簽，你就可以打死我了；你在哪間館？你再不管我就把蘆洲慘（剷）平別再叫警察」等語，恐嚇意味濃厚。

庭訊時，潘男表示，他是館長的粉絲，當時病發才會這樣做，他有固定吃藥，並非要故意冒犯館長，希望能獲館長原諒；陪同潘男出庭的潘母並提出兒子的醫院診斷證明書，證實兒子今年1月起出現在外遊蕩，被害妄想、易怒等症狀。

館長員工警詢時指訴，不知潘男所稱的「蘆洲」意涵，認為對方直接私訊館長粉絲專頁，指的應該是他們健身房的蘆洲館，但檢方認為，館長委託員工提告，本人並未到警局，無法得知其是否因此心生畏懼，且文字也無法直接認定對館長有惡害通知，認定潘男罪嫌不足不起訴。