植睫毛沒錢付 檳榔西施尿遁掰「迷路」…

2018-06-29 17:44

〔記者王捷／台南報導〕張姓檳榔西施愛美卻又沒錢植睫毛，她28日到菜市場到一間美睫工作室植睫毛，等到睫毛植得差不多時，藉故尿遁，敷著眼膜騎車到市場上完廁所後，沒有再回店裡，直接回永康男友家。美睫店老闆氣得提告，警方29日通知張女到警所製作筆錄，張女卻辯稱，她想付錢，只是因為「迷路」，突然忘記美睫店怎麼走，乾脆就騎車回家，警方訊後將張女依竊盜罪嫌函送。

33歲的張女有竊盜前科，從北部下來與男友同居，平時在檳榔攤包檳榔，29日到菜市場內的美睫店消費，她躺在工作椅上，眼睛下方敷著眼膜，讓老闆娘植睫毛，整個過程中連續跑了2次廁所，但美睫店內沒廁所，老闆娘請張女到菜市場公廁。

第一次張女走路到廁所，不久又回到店裡，請老闆娘繼續替她植睫毛，經過1個半小時左右，只剩將眼膜撕掉清洗後，植睫毛就算完成，不過，張女第二度去上廁所，小跑步衝出店外，敷著眼膜、頭髮上還貼著防止頭髮掉落的魔鬼氈，跨上機車騎到公廁上完廁所，再也沒有回到店裡。

老闆娘見植毛費1200元不但沒回收，眼膜、魔鬼氈也被帶走，氣得到警所提告，警方循線找到張女住處，通知她到警所製作筆錄。張女卻辯稱，她急著上廁所，上完又迷路，才直接回家。但警方認為，第一次張女上廁所有走回店內，第二次卻「迷路」，難道是突然失憶？對此，張女不回應，警方訊後將她依竊盜罪嫌函送。