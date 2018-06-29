囂張！男子拒付100元油錢 還狠踹工讀生頭部

2018-06-29 17:38

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮36歲陳姓男子，26日晚間11點前往苑裡鎮田心里一處加油站加油，陳男加完機車100元油資後又要求工讀生另外在自備桶內裝上100元汽油。之後男子不想付錢想落跑被勸阻，竟惱羞成怒暴打工讀生，將工讀生打臥在地繼續狠踹工讀生頭部，直到另一名工作人員前來勸阻才落跑，警方找到陳男後今天依詐欺、傷害及公然侮辱函送。

警方調查時，陳男供稱是不滿工讀生服務態度，所以不想付錢，之後因火氣上來才會動手打人。不過警方調閱監視器以及受害者、目擊者供詞後，發現當時工讀生並未與陳男有過多互動，僅有一般加油站工作詢問與收費等舉措，認為陳男陳述僅是推託之詞。

且警方調查後發現，陳男不只不付錢，工讀生要收取油資時，陳男居然大動肝火，先是不停口出惡言、辱罵工讀生三字經，之後還出手打人。工讀生先是防衛性抵抗，但陳男狂性大發，將工讀生跩倒在地，之後往工讀生頭部痛踹數腳，相當囂張。

後來另一名工作人員前往勸阻，挨打工讀生忍痛站起，陳男見狀況變成「一對二」後，囂張氣焰全消，竟轉身要騎上騎車落跑，結果不慎跌倒，陳男當時擔心被追上立刻一路跑回位於5公里外的住家，讓警方啼笑皆非。

案發後工讀生立刻報警，警方先從陳男遺留在現場的機車找到車主，原來是陳男胞妹，但一直連絡不上，只好透過影片擷圖找人，總算發現陳男住處，之後27日上午10點多找到陳男，通知陳男到案說明後，陳男雖然一直堅持是「對方態度不好」，但事證明確，警方訊後今天依詐欺、傷害及公然侮辱函送。