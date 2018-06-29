親子館工程業者跑了！ 下游包商遭欠2千萬陳情桃市府

墨田公司承包市府工程，卻惡性倒閉，下游廠商聚集市府陳情。（記者謝武雄攝）

2018-06-29 17:14

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市政府社會局於前年底將原八德市民代表會改建為公托中心及親子館，承包廠商墨田室內裝修公司於工程已經完成95%，卻突然於5月1日不見蹤影，由於積欠下游廠商2000多萬元，廠商代表今天聚集市府廣場，要求市府將墨田未請領的尾款保留，以償還積欠下游廠商工程款。

社會局主任秘書許敏松表示，原八德市民代表會工程於5月1日起就找不到人，市府已於5月30日終止合約，目前已經請建築師公會進行盤點，預計7月15日可清算完成，屆時就可以了解墨田還有多少款項未領取；未來這些款項還是要提存法院，下游廠商還是要向法院申請債權憑證，由法院來分配債權比例。

墨田公司下游廠商10多人今天上午先到「原八德市民代表會」現場抗議，隨後轉往桃園市府陳情，要求桃園市政府社會局救救可憐的包商。

包商代表張芳秋表示，墨田公司於4月30日無預警跳票，公司人去樓空，負責人也避不見面，墨田積欠下游包括冷氣、機電、油漆、木工裝潢等約莫50名餘名小包商受害，該案積欠工程款超過2000萬元，很多廠商都已經快撐不下去，希望市府儘快協助廠商領到尾款。

張芳秋說，墨田公司於4月30日無預警跳票，公司人去樓空，負責人也避不見面，下游包商領不到工程款，在與桃園市政府協調至今近兩個月，仍無進度，廠商苦不堪言。

原八德市民代表會裝修工程，工程款為3227萬元、墨田公司以3061萬元得標，目前工程大約完成95%，墨田已經領走2000萬元，大約還有1000萬元尾款未付。