跟蹤網模性侵未遂 驗DNA意外偵破10年前舊案

2018-06-29 16:48

〔記者王冠仁／台北報導〕42歲男子施力仁涉嫌在今年3月時，尾隨一名網拍女模「琳琳」（化名）返回台北市中山區住處欲性侵她，琳琳與對方周旋2小時，最後以答應做朋友等說服施離去，警方獲報後逮施並採集其DNA檢體。令人意想不到的是，警方比對施的DNA，意外發現施的DNA符合10年前一起性侵案，意外破獲性侵冷案。

警方指出，今年3月22日凌晨1時，琳琳出門買消夜返回租處途中被施尾隨，琳琳進門去浴室洗澡，沖洗時突被施從後方抱住，對方另一手拿浴巾掩住她口鼻，粗暴將她壓倒在地。琳琳靈機一動說：「我是不是得罪過你，才來傷害報復我？」隨後與施閒聊拖延2小時，最後以與施當朋友為由勸退他。

琳琳待施離去後隨即報警，警方循線前往士林區逮施，查出42歲施嫌曾在中山區一家按摩院擔任泊車小弟，熟悉當地，目前是「檢舉達人」，常檢舉市區違規停車，他當時被警方送辦後，檢方認為施男涉犯加重強制性侵未遂罪聲押未准，檢方再次抗告才獲准收押。

不過，今年5月18日，刑事局鑑識中心比對施的DNA，發現竟然與10年前一起未破獲性侵案採集到的DNA相同，認定施10年前也性侵女子。

據了解，10年前一名女子返家時，被歹徒尾隨，女子一進入住家大樓就被歹徒持刀從背後挾持到住處頂樓性侵得逞。警方發現，10年前這起案件與施的手法如出一轍，如今有DNA為證，施仍須面對法律制裁。