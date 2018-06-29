婦聯會被內政部記警告 提告抗罰敗訴

內政部在前年認定婦聯會以年代久遠為由，拒絕提供勞軍捐相關文件及資料已違法，予以警告；但婦聯會不服，先提行政訴願後再提行政訴訟。全案29日下午4時宣判，婦聯會主委雷倩（右三）帶領數名成員到場聆判。（記者黃耀徵攝）

2018-06-29 16:22

〔記者張文川／台北報導〕婦聯會前年以年代久遠為由，拒絕向內政部提供「勞軍捐」相關文件與收取金額資料，內政部認定婦聯會已違反人民團體法，予以警告處分；婦聯會不服處分，提訴願被駁回，再向法院提起行政訴訟，台北地院行政法庭今宣判婦聯會敗訴，原告之訴駁回。可上訴。

雷倩今天與數名婦聯會成員到庭聆判後，對於判決結果表示非常遺憾，認為法院沒有捍衛人民的正當權利，將儘速提起上訴。

2016年蔡政府上任後，開始追查國民黨不當黨產，婦聯會與救國團被視為「國民黨附屬組織」成為被追查對象，婦聯會自1955年至1989年的34年間，共收取969.3億的勞軍捐，卻從未按規定申報，內政部前年2至5月7度函請婦聯會提供歷年勞軍捐等資料，但婦聯會均拒絕提供，內政部對婦聯會裁處警告。

婦聯會提告指出，勞軍捐是當時進出口商業同業公會發起的捐款，決議將部分物資進口外匯按比例捐出，即為勞軍捐，勞軍捐款的性質是出於各界意願，並非課稅，並未涉及稅收，法令未規定婦聯會須向內政部提出財務資料，內政部也沒有處罰的法律依據，認為內政部是藉由妨害公益之名，扣婦聯會帽子。

內政部反駁主張，依人團法等法規規定，婦聯會從2007年起就應向內政部提供資金資料，但婦聯會始終不理，內政部才處以最輕的警告處分；婦聯會自1955年起利用行使公權力的機會，長年收取勞軍捐，資金卻流向特定政治陣營，已妨害公益，內政部才裁罰；婦聯會以資料不齊全為由，拒絕提供勞軍捐明細，但婦聯會在與黨產會間的行政訴訟中，卻能提出勞軍捐明細，可見婦聯會是「不願為、而非不能為」。

北院審理後認定，內政部裁罰前，曾六度要求婦聯會提出資料，婦聯會均未遵其義務提出，顯見是故意違反人團法，且僅處分輕微的警告，合乎比例原則，處分內容也相當明確；基於權力分立，法院對於行政權，只須審查適法性，只問是否合法，不問適不適當，內政部於此案也未濫用權力、違反誠信原則，裁罰有理，判婦聯會敗訴。

至於勞軍捐的自願性、強制性，法官認為這與本案無關，本案爭執點僅在婦聯會有沒有遵照人團法，善盡向內政部提報財務文書的義務，因此法官未探究勞軍捐是否具有稅捐性質、是否為強制捐款。

相關影音