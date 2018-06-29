改裝車噪音擾人 三鶯不定點深夜攔檢

三峽警分局防範暑期改裝車大幅出現，加強在三鶯橋頭、三鶯等地加強攔查改裝車輛。（記者吳仁捷翻攝）

2018-06-29 15:34

〔記者吳仁捷／新北報導〕暑假將屆，青少年相約騎車外出勢增，不少人騎乘改裝車耍帥，但高分貝改裝車呼嘯而過，影響用路人與住戶安寧，新北警三峽為避免改裝車威脅行車安全，暑期前起結合環保局，加強在三鶯橋頭、三峽與鶯歌等要道攔檢；三峽警分局說，今年1月至今，三峽警方攔查改裝車妨礙安寧，移請環保局檢測者達455件，還給民眾安寧、安全用路環境。

三峽警分局表示，暑假青少年尋求刺激、發洩精力，預期三五好友相揪夜遊大增，三峽分局確保青少年安全活動空間，聯合環保局不定點攔檢改裝車輛稽查、噪音檢測；此外，部分改裝車輛分貝超過90分貝，甚至擅改傳動系統、引擎機件，影響車輛安全結構，危險性大增，行駛時威脅駕駛、用路人安全，警方也將在暑假加強攔查。

警方呼籲，新北市政府已公告深夜10時到隔日上午6時，禁止使用未經「噪音審驗」或檢驗「合格排氣管」的車輛行駛道路，車主為提升速度或吸引他人注目，改裝排氣管或拿掉消音器影響居住安寧，經驗車確定為非法改裝汽機車，或噪音超過標準值，依法可處罰車輛所有人、使用人；另經民眾檢舉，未使用審驗合格之排氣管，環保局也可依噪音管制法告發取締，處罰3000元。