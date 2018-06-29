小指綁紅線殉情 女死男獨活判刑1年2月

2018-06-29 16:25

〔記者陳慰慈／新北報導〕46歲羅姓男子因經濟窘困，與43歲周姓女友在新北市三重區住處燒炭自殺，兩人以紅線綁住小指，羅男也留下「生生世世不分離...」的遺言，周女因此死亡，羅男卻獲救生存，新北地院今依加工自殺罪判羅男徒刑1年2月，可上訴。

判決指出，羅男與周女去年3月交往，但10月間，就因經濟困難萌生死意，10月15日下午3時許，兩人一起買木炭回家，翌日凌晨，兩人共飲酒類、服下9顆安眠藥後，羅男在筆記本留下遺言，「我生生世世不分離，2017年10月16日天地為證共結連理，或許這是讓人傷心的，我們夫妻卻是如魚得水，羅○○與周○○希望得到祝福，再來請所有人認同....絕筆」等語，周女也在上簽名，兩人以紅線綁住各自小指後代表不分離，便把毛巾塞住門縫燒炭自殺。

兩人因吸入一氧化碳過多昏迷，羅母三度敲門未獲回應，察覺有異，當晚8時許報警處理，消防局破門看到兩人躺在床上，緊急送醫，但周女已因呼吸性窒息死亡，羅男送醫則獲救，檢方調查後依加工自殺罪嫌起訴羅男。

審理時，羅男坦承兩人決定一起殉情，法官認為羅男僅因經濟困難，就以自殺方式逃避問題，顯示他不但輕視生命也不在乎他人生存權利，但考量羅男想與周女同死，自己身心亦受創，因此判刑1年2月。

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