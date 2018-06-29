還不出地下錢莊高額利息 業者噴漆留言：「對你家人不利」

2018-06-29 15:54

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市29歲徐姓男子，去年底因急需現金周轉，緊急向地下錢莊借了8萬元，徐男簽下24萬本票，雙方約定一週須償還8千元的利息，讓徐男吃不消，支付了幾周後無力還款，對方竟派人到徐男住家外破壞住家大門還噴漆，甚至揚言：「要讓你的家人好看！」警方獲報後經半年蒐證，前天上午兵分多路逮捕5名嫌犯，一舉瓦解「吸血」的地下錢莊。

警方追查，徐男去年底因缺錢周轉，透過網路廣告找上經營地下錢莊的26歲徐男，借貸8萬元，當下不僅扣除利息8千元，僅拿到7萬2千元，還被逼迫簽立一張24萬元本票、借據、還款承諾書、借貸無息證明書等，雙方還約定每7天就須償還8千元利息。

怎知徐男借款後反而「越補越大洞」，償還10期的高額利息後無力在還款，徐姓業者竟教唆小弟到徐男的公司、住處騷擾，甚至在大門口噴漆傳訊，揚言要對其家人不利，藉此威逼徐男還款，讓徐家人不堪其擾，轉而向新莊警分局報案。

新莊警方獲報後著手追查，發現徐男經營的地下錢莊惡名昭彰，也以此手法騷擾其他逾10名借款人，犯案地點遍及新北市新莊、板橋、三峽、桃園龜山等地，警方立即成立專案小組，並將徐男提報治平檢肅的對象，歷經半年的蒐證，前日上午終於逮捕徐男在內等5名犯嫌，並查看帳本、手機等證物，訊後全依組織犯罪、重利、恐嚇取財、妨害自由、毀損罪嫌移送法辦。