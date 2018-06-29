新北自辦掃黑 2日檢肅13人到案

2018-06-29 15:27

〔記者陳薏云／新北報導〕暑假即將開始，為預防幫派組合吸收青少年從事不法活動，新北市警方自6月26日起規劃執行「自辦同步掃黑行動」專案，截至28日止，針對新北市轄區295處實施威力臨檢，執行治平專案檢肅四海幫、天道盟幫派分子共13人涉嫌違反組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、恐嚇取財等罪行，並查獲涉及各類刑案387人、各級毒品3583.67公克。

新北市警局於此波掃黑行動期間，鎖定轄區四海幫、天道盟幫派成員，深入蒐集不法事證，報請新北地檢署指揮偵辦，在新北市新莊、板橋、樹林、三峽、區等地同步執行搜索拘提，檢肅治平專案首惡及其成員3個犯罪組織，計有13人到案。

新莊分局檢肅以徐姓嫌犯為首的暴力討債集團共5人到案，該暴力集團以高利貸借款給民眾，當民眾延遲或無力支付高額利息，即指派手下成員至民眾住處、上班處所、路口電線杆張貼資料，或至住處大門噴漆恐嚇。

海山分局則檢肅四海幫黃姓大哥為首暴力討債集團共3人，黃嫌指揮旗下成員持槍恐嚇民眾，向其住處外牆潑漆。刑事警察大隊偵五隊則檢肅天道盟太陽會奚姓幫派分子為首暴力討債集團共5人到案。奚男以「太陽會」名義巧立名目向不特定人勒索牟利。

奚嫌等人接受新莊區汽車租賃公司委託，向欠錢的林姓民眾討回車輛，但奚嫌討回後，隨即亮出太陽會名號，向租賃公司要求以300萬元贖回車輛，並唆使小弟砸毀車行內車輛，將現場車輛擋風玻璃全數砸破。

另有廖姓民眾因靈骨塔買賣糾紛遭黃嫌率同小弟持槍械強押，被迫簽立125萬元之本票，以及泰山區新北大道某車行也遭殃，遭汙衊販售贓車要求以200萬元解決，現場小弟並恐嚇車行老闆「你是看不起我們太陽的是嗎」。

新北市警方表示，這次「自辦同步掃黑行動」專案除了對轄區幫派大掃蕩，淨化治安外，還防止幫派組合吸收青少年於暑假期間從事不法行為。