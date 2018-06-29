台人在馬來西亞、柬埔寨行騙 5嫌返國送辦

2018-06-29 15:30

〔記者邱俊福／台北報導〕台、泰、馬警方本月初聯手在馬來西亞檳城丹絨武雅（Tanjung Bungah），破獲假冒泰國郵局及警方，以包裹涉及不法的方式行騙泰國民眾的詐騙機房，逮捕12名嫌犯，包含2名台籍及10名（5男5女）泰籍嫌犯，初估受害損失逾50萬泰銖，約48萬元台幣，遭逮捕的黃、洪2名台嫌2日前由刑事局國際科押返，經法院裁定收押。

此外，高等3名嫌犯涉及柬埔寨設置電信詐欺機房詐騙中國民眾，案發時遭遣送中國並判刑，於近日服刑期滿陸續出獄，前晚3嫌返國，刑事局偵七大隊派員前往桃園國際機場通知3嫌到案說明，並經桃園地署檢察官複訊後，持續偵辦中。

警方表示，本月6日凌晨，刑事局駐泰、駐馬聯絡官分別接獲泰國、馬國警方通報緊急執行搜索電信詐欺機房案，並獲邀請共同偵辦，隨即會同馬國警察總部商業刑偵局及泰國觀光警察局，於同日深夜在檳城丹絨武雅（Tanjung Bungah）1處民宅查獲電信詐欺據點，逮12名嫌犯。

因該機房即將撤出，另擇他處再起爐灶，泰警接獲情資立即主動通知我方駐外聯絡官，在泰國觀光警察局、馬國警察總部商業刑偵局及刑事局國際科聯手之下，暗夜出擊，當場破獲詐騙泰國民眾的詐欺機房。

由於現場已遭事先清理，僅查扣21支手機、1台筆電、5台數據機、少數泰文文件及少數跟詐騙相關中文資料。

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