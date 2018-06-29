電競教練被判「幫助自殺」 死者父要再為女討公道

2018-06-29 15:16

〔記者黃捷／台北報導〕26歲杜姓電競教練與小他5歲的王姓女友，2015年8月間燒炭殉情獨活，士林地院開庭時，他堅稱兩人是「謀為同死」，希望能獲判免刑，但因送醫救治時，王女血液中有安眠藥成分，杜男卻沒有驗出，合議庭因此不採信，仍依幫助自殺罪判刑2年8月。

王女父親得知判決結果，仍然無法接受，表示會再跟律師商量上訴事宜，「為女兒討公道，沒有辛苦。」

判決指出，杜男答應並陪同王女購買安眠藥、木炭等物，足以構成幫助自殺犯行，王女的家屬雖認為女兒沒理由輕生，懷疑杜男殺人後故布疑陣，但因王女在案發前關閉臉書、退出LINE群組，斷絕與外界聯繫，且現場遺書經王母確認，確實是王女的筆跡，加上王女手腕處有割痕舊傷，合議庭遂認定她有輕生念頭。

此外，案發現場並無打鬥跡象，王女遺體也無外傷，不太可能遭人強行灌藥，合議庭據此認為，王女是自行服用安眠藥，並非遭杜男殺害。

杜男雖辯稱自己也有服藥，打算與王女「謀為同死」，但對比王女服藥昏迷後一氧化碳中毒身亡，杜男不僅尿液沒驗出藥物，且在消防員獲報趕抵時，還能自行站立、與消防員正常對話，合議庭無法採信他的主張。

合議庭指出，杜男較王女年長，人生閱歷較為豐富，卻未鼓勵王女求生，或是及時通知王女家人或朋友，反而幫助王女結束生命，不僅輕忽他人生命權，更對痛失愛女的家屬造成無可彌補的傷痛及遺憾，確實應受刑罰，但考量他年紀輕，思率不周，始終坦承犯罪，遂依幫助自殺罪判刑2年8月。

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