越南妹偷渡來台直播賣衣 賺百萬太紅被檢舉

2018-06-29 14:09

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕2年前曾因失聯逃逸被遣返的27歲越南籍范姓女子，因看準台灣直播市場獲利豐厚，去年7月不惜砸下20萬元偷渡來台，並透過直播販售衣服給同鄉女性，初估賺取近百萬元，不料她因太紅遭忌，日前移民署桃園市專勤隊接獲檢舉循線查獲。

桃園市專勤隊指出，范女曾為國內科技大廠外籍員工，2014年2月失聯後，在2016年1月被移民署遣返並管制再入境，但她因看好台灣直播市場豐沛利潤，去年7月不惜花費20餘萬元經過中國福建省偷渡上岸，並在大溪區一處民宅透過社群軟體直播販售服飾。

桃園市專勤隊表示，經多次現地勘查及網路查證屬實後，25日上午11點多召集多名幹員，並會同桃園市政府勞動局前往查處，由於女子住在4樓，且該民宅不易進入，幹員還先佯稱是物流公司員工辦理退換貨，等范女下樓等待「貨車」到來上前盤查，范女本想趁機開溜，但不敵幹員圍捕，只好乖乖就範。

專勤隊幹員帶領「女主播」收拾私人物品時，發現現場直播及燈光設備一應俱全，還有上百件未出貨衣服及50餘件包裹，並有專業物流公司到府收送貨，生意興隆。

范女被逮供詞避重就輕，聲稱一個月僅賺2萬元，但經專勤隊調查發現，初估范女一個月至少月收5、6萬，由於范女中文並不流利，都是用越南話開直播，將衣服販售給在台灣的越南籍移工及新住民，全案依「入出國及移民法」移送桃園地檢署偵辦，並續追查幕後有無人蛇集團涉案；移民署呼籲，民眾如有發現外來人口從事非法活動，可以記錄發現時間、處所及案情向專勤隊檢舉。

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