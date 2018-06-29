嘉義榮總護理師遭砍 兇嫌被訴辯 「醫護人員霸凌她」

2018-06-29 13:53

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕中國裔王姓婦人今年5月25日涉嫌持水果刀殺害台中榮總嘉義分院蔡姓女護理師，蔡女身中7刀，幸急救後撿回一命，嘉義地檢署今依殺人未遂罪起訴王婦；檢方批王婦與蔡女素不相識，也無仇恨，竟持刀行凶，手段狠凶，刀刀欲置蔡女於死地，枉顧人命，犯後否認犯行，也未賠償蔡女，建請法院從重量刑。

王婦在檢方訊問時，供稱因吃了東西後，迷迷糊糊的，覺得有人要陷害她，她跟蔡女無冤無仇，醫院醫護人員有霸凌她。但檢方認為王婦說法屬卸責之詞。

起訴書指出，王婦（54歲）籍貫中國湖南，2010年8月3日與高姓榮民結婚後來台，高男因身體癱瘓、年紀大，生活無法自理入住中榮嘉義分院，王婦常前往護理之家為丈夫擦洗身體、洗滌衣物及灌食。

23歲蔡姓女護理師於2017年9月起在護理之家工作，王婦雖出入護理之家，但與蔡女素不相識。今年5月25日晚間7點40分，蔡女坐在護理之家3樓治療室椅子上包藥時，王婦竟以預藏約30公分水果刀，自蔡女背後，先以左手矇住蔡女的雙眼後，右手持刀劃過蔡女頸部，蔡女驚覺頸部傷口疼痛，隨即以雙手抓住並推開王婦，王婦隨即持刀刺向蔡女，蔡女起身以右手握住刀刃，2人因拉扯而跌倒在地。

蔡女左手壓住自己頸部傷口，並以身體壓制住王婦持刀的右手，蔡女因右手虎口刀傷疼痛無法續握而放手，王婦起身後，再持水果刀，猛刺蔡女頸部及胸部，蔡女以雙手手臂抵擋並高喊救命，林姓照服員聞聲查看，見王婦持刀行凶，立即將2人分開，蔡女隨後被送上病床推往急診室救治，倖免於死。醫院保全人員到場後，王女向保全人員表示「你放心，我不會走」，王婦當場被逮後，由警方依法送辦。