認錯人挨告 邱毅臉書向台大教授致歉

2018-06-29 13:11

〔記者張文川／台北報導〕前立法委員邱毅前年3月在政論節目中，直指台大經濟系教授鄭秀玲是浩鼎公司大股東鄭秀珍的姊姊，鄭秀玲控告邱毅誹謗並民事求償10萬元並登報道歉，刑事一審判邱有罪、二審改判無罪定讞，民事案件今天台北地院開庭，庭後邱毅在個人臉書刊登道歉聲明並賠償，與鄭秀玲達成和解撤告。

邱毅今上午10點半在臉書發文指出：「道歉人邱毅因於談話節目上，誤稱台大經濟系鄭秀玲教授為浩鼎公司十大股東之一鄭秀珍之姊姊，實則兩人並無姊妹關係，致外界認鄭秀玲教授涉入浩鼎案疑雲，侵害鄭秀玲教授之名譽，道歉人深感抱歉，道歉人邱毅謹向鄭秀玲教授致歉，特此聲明。道歉人邱毅」。

鄭秀玲的委任律師邱顯智，也隨即在臉書分享邱毅的發文擷圖，稱「鄭秀玲老師會將邱毅先生給付的賠償金，全數捐給司改會及台灣事實查核中心」。

鄭秀玲指控，她與鄭秀珍、浩鼎案沒有一點關係，邱毅卻在2016年2月於多個政論節目中稱她是鄭秀珍的姊姊，還說她是「學閥」、「政治新貴」、「小英基金會的」，未經查證就發布不實消息，侵害她名譽權，要求邱毅賠償並回復名譽。

刑事一審依誹謗罪將邱毅判刑3月，二審卻認定邱毅只轉述外界傳聞，沒有真實惡意，改判無罪定讞。北院今上午開庭，雙方都委由律師出庭，庭前即已達成和解，邱毅上午依約在臉書張貼道歉文，賠償金額則是保密不公開。