質疑離岸風電採購案有弊 藍委今告發經濟部長圖利

2018-06-29 13:19

〔記者錢利忠／台北報導〕立法院國民黨團日前指控，政府以他國2.3倍價格的6元採購離岸風電，簡直把台灣當冤大頭；國民黨立委林德福等6人質疑，第一階段台灣以高於國外2倍多價格招標，遴選過程有弊端，今早赴台北地檢署按鈴，告發經濟部長沈榮津涉違反貪污治罪條例之圖利罪。

今早赴北檢告發的國民黨立委，除了林德福之外，另有費鴻泰、賴士葆、曾銘宗、柯志恩、孔文吉等人；林德福表示，今年4月第1階段離岸風電的競標結果，每度電收購價為5.8元，最近的第2階段競標結果，每度電收購價只有2.5元，有3.3元價差，每年電力方面就會產生455億元損失。

今年4月，國民黨團書記長李彥秀、首席副書記長曾銘宗及立委王惠美等人召開「2倍價格招商！高價採購離岸風電 台灣是冤大頭？」記者會，指歐洲與東南亞各國家採購離岸風電的價格，每度只要2.6元，但台灣竟以2.3倍的6元採購，政府簡直把台灣當冤大頭。

對於藍營的指控，民進黨立委陳素月、洪宗熠、黃秀芳則偕同經濟部能源局、台電及彰化縣政府代表召開「政府高價採購離岸風電？國民黨正在阻礙新產業發展」記者會澄清，強調離岸風電近幾年的價格並未大幅變動，並呼籲國民黨立委不要唱衰台灣。

陳素月當時在記者會上指出，根據台電資料顯示，離岸風電躉購價格每年雖會有些微變動，但不會暴漲或暴跌，一方面是要保障業者不會因價格大幅變動而影響再生能源產業發展，另方面也讓政府編列預算時，有較穩定的規劃方案可因應。

洪宗熠當時也在記者會上指出，台電的資料清楚顯示，國民黨執政時期離岸風電躉售價格就已是雷同的價格，對國民黨而言，過去用此價格很合理，今天就變成高價收購，豈不是昨是今非？