少年騎車違規被查出是失蹤人口 員警變輔導員苦勸

2018-06-29 13:28

〔記者許國楨／台中報導〕就讀國中的郭姓少年認為就業比讀書好玩，多次逃學逃家，讓家人傷透腦筋，最近又離家多日未歸，急得雙親報案協尋，前天他騎車未依兩段式左轉規定，被攔下開單，警方意外查出他是失蹤人口通知父母前來期間，苦口婆心規勸少年要多為父母著想，不要再讓父母擔心了。

台中市第四分局交通分隊警員連光富當天中午執行巡邏勤務，在南屯區五權西路及惠中路口攔停2部未依兩段式左轉機車，連員盤查2位長相青澀的機車騎士時，其中16歲的郭姓少年支支唔唔眼神閃爍，頻頻辯解忘記身份證字號。

連員則告知，依警察職權行使法，當現場無法查證身份時，得帶往勤務處所查證時，少年聽後才說出其身分證字號，員警除依無照駕駛開單告發，也意外發現他是失蹤協尋人口，立馬聯絡同仁將少年載返隊上並通知住在萬和宮附近的父母來接他。

電話中郭父得知後情緒相當激動，表示兒子已經離家好幾天，怎樣都聯絡不上，加上兒子沒有去學校上課相當著急，只好通報協尋，如今接到警方電話終能放下心中大石，央請連員幫忙勸說。

連員二話不說立即化身輔導員了解原由，原來少年認為就業比讀書好玩卻得不到雙親支持才逃學逃家，連員勸導少年雖不喜讀書仍應回學校完成學業，再慢慢思考未來，不需急於一時下決定，即便外出也不要找不到人讓父母擔憂。

郭母到隊上見連員正苦口婆心規勸兒子要多為父母著想，很是感動，頻頻向連員表示感謝，分隊長顏志明表示，暑假即將來臨，家長應多注意孩童狀況與交往人物，彼此溝通瞭解，建立和諧親子關係。