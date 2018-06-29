馬公租車倉庫火警燒毀19輛機車 鄰房40台冷氣全毀

倉庫內停放的租車行機車，全部燒成骨架。（記者劉禹慶攝）

2018-06-29 12:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣馬公鬧區公車總站附近租車行倉庫，今日上午上班巔峰時間突然傳出火警，由於火勢來得又快又急，濃煙蔽空，又波及鄰近5棟民宅，讓急著上班上學的民眾都心驚膽跳，澎湖縣消防局出動17車前往現場灌救，詳細原因刻正調查中。

澎湖縣消防局調查指出，今日上午7時16分在馬公市中興路與惠民路口，傳出房屋火警，由馬公分隊小隊長劉明偉帶班（3車8人）前往搶救，旋即調動第一大隊、澎南、湖西、白沙、港務消防隊支援，第一大隊長高源陽到場指揮救災。

火勢在上午8時2分熄滅，無人員傷亡，財物損失及起火原因由火調科調查中；起火鐵皮屋由鄰近租車行承租，屋內共19輛機車燒毀；遭延燒鐵皮屋內1輛貨車半毀、冷氣機約40台燒毀；外牆燻黑、玻璃破損住宅5戶；1戶延燒住宅內2及3樓雜物燃燒，各約9平方公尺。無人員傷亡，財物損失由轄區馬公分隊及火調科調查中。

由於現場停放機車全部燒成只剩骨架，導致濃煙蔽空，又鄰近澎湖交通要衢公車總站，一時間讓正要上班上課的民眾相當焦急，紛紛在臉書發表示警文。除了當事者租車行損失慘重外，鄰近堆放家電用品倉庫也受創不少，放置在內的40台冷氣全毀，相關賠償責任可能要到火災原因調查結果出爐，才能釐清責任歸屬。

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