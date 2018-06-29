機車騎士被撞落圳排亡 同姓男無照開友人車肇逃

2018-06-29 12:53

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣65歲劉姓男子，騎機車在公館鄉田間小徑路口，與43歲劉姓男子駕駛的黑色休旅車碰撞，導致他跌落一旁大排，但小客車駕駛劉男卻加速逃逸，騎士劉男被消防人員救起時，已無呼吸心跳，送醫搶救宣告不治。警方循線將休旅車駕駛劉男追查到案，依肇事逃逸、過失致死罪嫌偵辦；他供稱，因無照、且車子是朋友的，所以一時慌了手腳才離開現場。

警方調查，機車騎士劉男，於昨天傍晚5點多，騎機車行駛公館鄉信東街，東往西方向行進，在跨越穿龍圳的竹安橋頭，與南往北行進的休旅車駕駛劉男發生碰撞。

騎士劉男遭受撞擊後，機車倒地，但人卻跌落一旁約4公尺深的大排；休旅車駕駛劉男見狀，未停車或通報警、消協助救援，逕自離開現場。

附近居民當下聽到車禍碰撞聲，也出門察看，見一輛黑色休旅車加速離開現場，但未見到車號，再趨前竹安橋頭，發現一輛機車倒地，卻不見騎士，往一旁大排探頭，赫然發現騎士劉男倒臥在大排內，趕緊通報119救援。

因大排水深不淺，居民趕緊下去，將騎士劉男扶上水面，公館消防分隊到場後，利用架梯下圳救援，但騎士劉男被救起時，已無呼吸心跳，經送醫搶救，宣告不治。

由於事故路口為田間小徑，鮮少路口監視錄影器，警方除向周邊民宅商閱，也擴大調閱周圍路口監視器，發現一輛可疑黑色休旅車，並於昨天晚間近8點許，在車籍地附近找到這輛休旅車，車頭保桿則有明顯、新留的撞擊凹痕，並於8點半，在車籍地將休旅車駕駛劉男查緝到案。

休旅車駕駛劉男坦承，因無自小客駕照，且車輛也是向友人借用，擔心修復費用，一時心慌不知所措，所以駕車落荒而逃。

警方調查，該路口沒有交通號誌，雙方駕駛也都沒有喝酒，初步研判肇事車輛駕駛，未注意前方行車狀況、車速過快肇禍。