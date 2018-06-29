殺「五股國」槍手搭小黃逃亡 運將驚魂：他硬塞大鈔後自轟...

新竹檢警今天上午進行解剖。（記者王駿杰攝）

2018-06-29 12:23

〔記者王駿杰／新竹報導〕綽號「五股國」的角頭游國興前晚疑因債務糾紛遭新竹幫派份子黃克樑槍殺；黃男搭乘的白牌朱姓計程車司機今說，黃男昨搭車時除打電話給家人道別，也亮出制式手槍，坦承是「槍擊要犯，但絕對不會傷害人」，下車後更硬塞千元大鈔給他，說「再也用不到錢」，隨後舉槍自戕。

新竹檢警今天上午進行解剖，檢警指出，黃男的頭部傷口樣貌違反傳統槍傷原理，當下勘驗遺體時，初步研判他是左撇子，恐用左手持槍朝左側太陽穴開槍，才造成右側太陽穴附近有極大傷口，其實不然，因為根據黃男遺留下來的槍枝，發現彈夾中還遺留四顆達姆彈。

檢警表示，達姆彈又稱「開花彈」，彈頭較軟，射到人體後會使第一傷口炸開，屬高度殺傷力的子彈，黃男的頭部右側太陽穴整個呈碎裂狀，連頭蓋骨都軟化，因此確定他當下是右手握槍，持右側太陽穴附近開槍擊發導致身亡。

朱姓計程車司機說，28日傍晚6點10分，黃男利用香山火車站附近的公用電話叫白牌計程車，上車後花了約一小時於香山、南寮地區繞行，過程中，黃男先向司機借手機，打了第一通電話給妻子道別，要她照顧好孩子，隨後就掛下電話，改撥110聯繫警方。

黃男在電話中告訴警方，指「會處理好事情」，要警方別靠近，「別為難司機，也別為難家人」，不等警方回話就掛電話。

朱男說，黃男向他供稱，自己是「五股的槍擊要犯，開槍打死人，但不會傷害其他人」，隨後還亮出手槍，指「這就是凶槍！」

朱男指出，黃男搭車期間還一度拿出香菸、檳榔請客，感受不到任何暴戾、恐嚇之意，他原打算在市區一帶下車，卻發現那邊行人太多，才改前往南寮漁港旁樹林，一下車就站在人行道，沒多久就傳來卡一聲的扣扳機聲響，但未擊發，他嚇得連忙躲在車後，黃男隨後走進濱海公園，就聽見砰一聲。

朱男說，當時情況緊急，他急忙開車到附近派出所報案，載一名警察趕往現場，此時各單位員警也根據手機定位查出發話位置，趕到現場。