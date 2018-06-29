2人賣明牌詐財 法官以3人以上共同詐欺重判

2018-06-29 12:25

［記者楊政郡／台中報導］2016年4月間陳、張兩人涉嫌以報六合彩明牌手法詐財，向賴婦詐得95萬餘元得逞，此案雖只有陳與張兩人落網，但法官認為這種犯案手法系多人分工，其中一環節脫落，就無法達成詐欺結果，法官依3人以上共同詐欺判1年10月至2年4月徒刑。

判決書指出，陳嫌在2016年4月間，謀劃以報六合彩明牌手法詐欺，由張嫌提供楊男之帳戶供匯款，又以多支手機門號輪流、替換打給不特定民眾，佯稱可以報給他們六合彩明牌，有中獎再給予分紅即可，就這樣亂槍打鳥，在同年5月間報給賴婦的明牌確實中獎。

而被告等發現報給賴婦的明牌有中獎（僅中獎數萬元），就來電要求分紅，可是接下來依連串詐騙話術，如非會員要先入會、要求分紅，或要求賴婦需購買「解碼器」來逃避警方追器等理由，陸續向賴婦拿取現金43萬，及匯款52萬餘元，總計95萬餘元。

後來所報的明牌都沒中，賴婦才知受騙，報警處理，警方從匯款帳戶及自動提款機監視器，查獲張嫌，張嫌辯稱錢領出後都交給陳嫌，陳只給他1萬元，再向上查獲陳嫌，陳嫌避重就輕，坦承有使用這些手機門號，否認指使張嫌去提款，辯稱自己有帳戶，不需要張嫌提供人頭帳戶。

可是法官查出除賴婦當場指認陳嫌之外，還有多名民眾有接到上述手機門號來電，都是來報六合彩明牌，還有多人提供錄音證據，陳嫌也自承有使用上述手機打給上述民眾，向他們報六合彩明牌，賴婦則指認陳是當場向她拿走現金的人。

此案僅兩人落網，但法官堅持這種犯罪型態，系由多人分工完成，某一環節脫落，將無法達成詐欺結果，被告所犯是3人以上共同詐欺取材，判陳2年4月，判張1年10月，不法所得追繳或追徵。

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