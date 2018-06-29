槍殺五股角頭後畏罪自戕 現場查扣制式手槍、27發子彈

黃嫌在案發前2小時曾回到新竹老家拿隨身物品。（記者曾健銘翻攝）

2018-06-29 11:45

〔記者曾健銘／新北報導〕綽號「五股國」的五股角頭游國興，27日深夜遭人槍殺身亡，55歲兇嫌黃克樑犯案後連夜逃回新竹躲藏，傍晚致電前妻、親友交代後事，約莫晚間7時許在新竹南寮漁港自戕身亡，警方在現場找到一把制式手槍、27發子彈，目前已送驗比對是否為犯案兇槍。

蘆洲警方今日出示一段監視器，前晚8時許，黃嫌犯案前2小時，曾獨自回到新竹的住處找前妻，順便拿隨身物品後匆匆離開，駕駛福特轎車北上找角頭游國興商討債務，當晚11時許，行兇得逞後逃逸。

警方根據車牌追查國道ETC紀錄，一路追到新竹香山一帶，昨日中午在新竹市北區一處停車場找到犯案車輛，但黃嫌已不在車內，遂部屬在停車場周遭，想趁著黃嫌取車時逮人。

警方表示，黃嫌棄車逃逸後搭乘白牌車前往南寮漁港，車程中向朱姓運將借手機報案，電話裡表明身分且承認在五股槍殺游姓角頭，但交談沒幾句話，黃嫌卻說：「我自己會處理，你們不用再找我了！」隨即掛斷電話，隨後又撥打2通電話向親友交代後事，不久後自戕身亡，警方在自殺現場找到制式手槍與27發，目前已送驗檢定是否為犯案兇槍。

據悉，黃嫌是新竹地方幫派成員，30年前曾犯下殺人重罪，判處無期徒刑入獄，服刑13年後假釋出獄，一直低調未再犯案，如今卻疑似為了幫大姐頭追討百萬元賭債，憤而槍殺角頭，自己也因為畏罪自殺身亡。

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監視器拍下黃嫌進入兇案現場準備與游姓死者談判。（記者曾健銘翻攝）

警方在新竹北區一處停車場內找到黃嫌座車。（記者曾健銘翻攝）

黃嫌的小轎車（黑色）停在停車場內，警方在旁埋伏準備抓人。（記者曾健銘翻攝）

警方查扣制式手槍。（記者曾健銘翻攝）