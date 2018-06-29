首例！妨害罷免連署有罪定讞 里長當不成了

台中市南屯區寶山里長廖振源（右三），違反公職人選舉罷免法「強暴妨害他人為罷免案提議罪」既遂，判刑4月、可易科罰金12萬元、褫奪公權1年，最高法院今駁回廖男上訴，全案定讞，成為史上首例因妨害罷免而被判有罪確定的案件。（記者張菁雅攝）

2018-06-29 11:42

〔記者張文川／台北報導〕台中市南屯區寶山里66歲里長廖振源，在2014年11月29日立委投票日，見「割闌尾」志工正在邀請路人連署罷免國民黨籍立法委員蔡錦隆，他竟辱罵且毆打柯姓志工，二審依違反公職人選舉罷免法「強暴妨害他人為罷免案提議罪」既遂，將他判刑4月、可易科罰金12萬元、褫奪公權1年；最高法院今駁回廖男上訴，全案定讞，成為史上首例因妨害罷免而被判有罪確定的案件。

廖振源現仍是寶山里長，由於被判褫奪公權確定，他也將因此失去里長職務。

判決指出，4年前的立委投票日，一群「割闌尾」志工在該里的文山國小投開票所前，高舉紅色罷免布條，尋求路人連署罷免立委蔡錦隆，廖振源騎電動機車經過，見狀要求志工撤離，「少年耶，收起來嘛！，不然我馬上生氣喔！」並要求一旁的員警「管一下」，員警兩邊安撫，但志工堅持行動合法，拒絕撤離。

柯姓志工拿起手機錄影蒐證，廖里長出手阻擋拍攝，辱罵並動手毆打柯，拉扯、抓傷柯的臉部和肩膀，還一度掐住柯的後頸，員警將廖拉開拖離現場，志工報案，台中地檢署起訴廖男。

台中地院一審認為最終仍完成連署，認定廖是未遂犯，判3月徒刑、褫奪公權1年，廖與檢方都上訴；二審台中高分院依據現場錄影，認為廖振源確實使用暴力手段妨害罷免活動，且當天的活動因暴力妨害而中止，構成「既遂」，改判4月。

全案上訴至最高法院，最高院評議後認定二審判決沒有違背法令，量刑也適當，駁回上訴，全案確定。

判決指出，廖振源連任多屆里長，應知選舉、罷免是民主憲政體制的基本人權，卻施暴傷害志工，也傷害憲政國家人民行使制衡機制的運作，考量否認犯罪的犯後態度，因此判刑4月，並褫奪公權1年。