瞎扯要「借廁所」 男竟向女兒同學伸狼爪

2018-06-29 11:09

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭楊姓男子覬覦女兒同學小昭 （化名），竟藉口要尋找女兒及借廁所，順利進到小昭家，上完廁所後，將小昭壓制在沙發上，解開胸罩猥褻得逞，事後小昭深怕母親不再讓她與楊男女兒來往，未揭露此事，事隔1年後，才透過同學向學校輔導室揭發全案，法院審結，依妨害性自主罪嫌，判楊男3年2個月徒刑。

判決指出，楊姓男子覬覦女兒同學、案發時年僅12歲的小昭美色，竟於2015年9、10月間某日下午4點，跑到小昭家，謊稱要找女兒並借廁所，順利進入小昭家裡，如廁後見小昭獨自一人在客廳，先是假意聊天，並讚美「身材比我女兒好」，還問說「你的衣服可以掀開來給我看嗎？」

過程中雖小昭雖不斷拒絕，但楊男最後竟強押小昭於客廳沙發上，脫去衣服與胸罩，撫摸小昭胸部，因楊男大女兒不斷打電話要楊盡快買吃的東西回家，手機不斷響起，楊男才罷手，離去前還要小昭不可對外張揚此事，並說「這是我們的秘密」。

小昭趁楊男接電話時，趕緊以平板傳訊問楊女何時到家裡，有事要跟她說。原在圖書館讀書的楊女前去小美家，小昭便把此事告知楊女，雖她吃驚訝異「我爸怎麼會做這樣的事情」，兩人事後也對此討論許久，難過的小昭甚至一度考慮要驗DNA，最後做罷。因小昭擔心其母親得知後，不讓她和楊女繼續往來，因此她便沒把此事告訴母親。案發後，小昭減少去楊女家的次數。事隔1年，小昭向另名陳姓女同學吐露此事，陳女在徵得小昭及楊女同意後，向學校輔導室揭發全案。

於審理時楊男，坦承有到小昭家找女兒，但他辯稱，當初是為了前去追問楊女在外有無交男友一事，他說過程中可能有摟到小昭的腰，但否認有掀衣、摸胸及舔胸，因平時與楊女間關係不佳，小昭會如此指控，可能是楊女教的。

楊男的母親也替被告喊冤，直指孫女平時較喜歡姊姊及妹妹，也不喜歡楊男再娶的太太，互動本就不佳，因是楊男平時不關心女兒，才會被如此指控，楊的辯護律師也質疑，小昭受暴後，於楊男接電話時，為何完全不動還待在原地，甚至要求調查小昭在校的操行紀錄，但不被法官採信。

法官認為，案發時小昭年僅12歲，仍屬童稚，若非親身經歷，無法對事發經過、細節明確具體陳述，更無法想像小昭能虛捏全套縝密謊言的見識和能力。

法官認為，楊男所為涉及強制猥褻罪，審酌被告明知小昭未滿14歲女子，竟為滿足一己性慾，不顧告訴人人格發展之健全及內心感受，戕害小昭身心健全成長，造成心理上難以彌補的陰影與創傷，事後還完全否認，毫無悔意，犯後態度不佳，且其未與小昭達成和解，判處3年2個月徒刑，全案可上訴。