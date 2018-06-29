加油站打工想「賺外快」 妙齡女沒拿到錢先吃官司

2018-06-29 10:51

［記者楊政郡／台中報導］21歲李女在加油站打工，被詐騙集團利用以側錄機側錄客戶信用卡，同意給她每張100元報酬，2016年3月兩天值班的時間側錄到22張信用卡，讓詐騙集團偽造信用卡後持之盜刷，3天內盜刷達45萬餘元得逞，李女辯稱沒有拿到一毛錢報酬，檢察官依被告從事業務之人利用職務上機會，犯意圖供偽造信用卡而交付電磁記錄罪起訴，應加重其刑。

起訴書指出，2014年8月起李女由派遣公司派至台中市清水區某加油站，擔任加油員工作，原本安分守己，領薪水過日子，在2016年3月在網路聊天軟體BeeTalk認識「小高」，小高以賺外快由誘餌，表示只要李女利用機會側錄客戶信用卡內碼資料，在他提供的側錄機「刷一下」，每張就給她100元報酬。

李女不知道事情嚴重性，在2016年3月24、25日兩天值班期間，就側錄了22張信用卡，當月底「小高」到加油站向她取回側錄機及有信用卡內碼之電磁記錄，但一句「日後再算」，就離去。

而這些遭側錄資料經過偽造信用卡集團，製作出偽造信用卡後，在同年6月29日至7月1日3天的時間，總計盜刷近數十次，得逞的金額達45萬8799元，全部是境外盜刷。

李女當月也離職了，到案後坦承犯行，但辯稱未拿到半毛錢，也無積極證據認定李女有參與後續的偽造信用卡及盜刷行為，只是被利用取得信用卡內碼電磁記錄，李女利用職務上機會犯此罪，依法加重其刑。

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