抽菸爭議挨告恐嚇 「館長」陳之漢不起訴

2018-06-29 10:27

〔記者謝君臨／台北報導〕網路紅人「館長」陳之漢，去年12月開網路直播時，疑因抽菸被20歲陳姓網友制止，雙方爆發口角，館長因而挨告恐嚇等罪；台北地檢署調查後，認定陳之漢罪嫌不足，今將他處分不起訴。

檢警調查，去年12月27日，館長在自己辦公室內開網路直播時，疑因站在角落抽菸遭陳姓網友私訊制止，館長回覆後，將雙方對話PO出，引起激辯；館長在直播中說：「陳先生，打電話騷擾還叫我不要抽菸？你溫老北喔？」又指控：「陳先生，還敢打電話去衛生局投訴我，有病真的要看醫生」，被陳男提告。

今年1月26日晚間8點左右，館長到北市警文山二分局製作筆錄，吸引上百名粉絲到場聲援，紛紛上前要求握手、拍照、簽名，館長也都來者不拒。

今年3月8日，北檢傳喚兩造出庭，告訴人陳姓網友以「另有庭期」請假未到，館長則於上午9點許現身北檢，引發轟動，但館長以快遲到為由，表示開完庭再受訪，被媒體問到會不會覺得莫名其妙，館長回說「Yep！換成你被告妨害名譽和恐嚇會怎麼樣？」

歷經約15分鐘庭訊，館長步出北檢時表示，「（偵查庭）開很快，因為這沒有什麼爭議性，沒什麼好告的，所以很快就結束」；而且那天在警局，跟記者說這件事，對方又再告一條妨害名譽，「現在跟你們（記者）講完，他等等會不會又再告我？」

館長指出，他想看看對方到底是誰，就不認識這個人，卻檢舉他的場館，讓記者忙、法院也要受理，浪費司法資源，還有消防局、環保署、新北市政府也疲於奔命，「我們社會是不是應該要檢討一下檢舉制度跟司法制度，尤其現在網路普遍，還用這種方式，真的很誇張！」

38歲陳之漢外型魁武，身高180公分，體重115公斤，出生單親家庭的他，從小經歷諸多霸凌、欺負，他將「恨意」轉化為向上的「助力」，創辦成吉思汗健身館，現擁有5間大型健身房、4億資產；館長常開網路直播評論時事，直白敢言的作風頗受網友愛戴，但也因此引發不少爭議。