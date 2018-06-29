警朝拒捕車開槍引爭議 督察長：用槍時機沒有問題！

2018-06-29 10:09

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市警四分局中山派出所所長譚龍翔昨晚盤查一輛違停車輛，見車內駕駛倒車想逃，奮不顧身，緊抓方向盤，致車子原地打轉，還撞及一輛機車，被李的車拖行30多公尺，手肘受傷；才上任5天的譚說，「維護民眾安全是警察職責！」

譚龍翔指出，他被李的車子拖行，李車還擦撞後方一輛機車，造成車上2人跌倒受傷，與他一起巡邏的同僚鄭雍曄情急之下朝車子右側開槍，才迫使李車自撞分隔島後停車。

不過，李車上當時除了李之外，車上還有3人，譚員緊抓著李車方向盤，遭車子拖行30多公尺，鄭雍曄見狀情急朝車子開槍，還好子彈打進右後車門與B柱鋼板間，並未射穿車門，否則後果不堪設想。

鄭員用槍時機，引起基層警員議論：「真的很危險！」還好子彈長眼，沒打到人，否則後果不堪設想。

基隆市警局督察長林詮峰一早就到派出所慰問同仁，肯定2位警員的表現，認為鄭員用槍時機沒有問題。

林指出，所長當時遭李車拖行時，所長與用路人的性命當時均陷於危險之中，鄭員考量所長生命安全與整體公共利益開槍，用槍時機沒有問題。

警方隨後替李酒測，酒測值為0.56毫克，另在車上起出信號彈、菜刀與鋁棒等物。

李說，他當時因為有喝酒，看到警察一時慌張，才想要逃。

警訊後將他依妨害公務、過失傷害、公共危險與違反社會秩序維護法移送法辦。

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