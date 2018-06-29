演技派副所長一句話 甜甜圈賊秒認罪：夭壽！我吃了12個

陳男偷走人家掛在機車上的甜甜圈，一口氣吃光光，被逮上警局卻賴皮矢口否認，經驗老到的副所長一段「即興演出」智取，讓他秒認罪。（資料照）

2018-06-29 00:05

〔記者王捷／台南報導〕陳姓街友從林姓男子機車上偷走一盒12個甜甜圈，26日晚間陳男被逮後，即使警方拿出監視器畫面，他仍否認犯行。只見經驗老到的副所長故意找其他警員大聲聊天，聲稱甜甜圈裡有加老鼠藥，不曉得誰吃的，不快點處理恐怕會腸、胃穿孔！陳男一聽，嚇得跟警方說，夭壽！他12個甜甜圈全吃完了就拉肚子，警方再次確認他吃過甜甜圈後，替他製作竊盜筆錄，訊後函送法辦。

52歲的陳男有多項竊盜前科，他專門搜刮放在機車上的財物、食物，習慣載著一頂鴨舌帽子犯案，被逮後都以「沒有拍到臉」為由，矢口否認犯行，企圖靠這招規避刑責。本月13日晚間，他偷走林男掛在機車上的一盒甜甜圈，一口氣吃完。

林男發現，跑了老遠花了約200元買的甜甜圈憑空消失，憤而到警所報案。警方從監視器畫面認出陳男的鴨舌帽特徵，展開調查，不過陳男常居無定所，經過幾天追查，終於在26日晚間逮到人。

警方拿出監視器畫面，陳男一如往常否認犯行，讓員警氣得牙癢癢。老經驗的副所長則是故意找一名警員聊天，大聲說甜甜圈丟了可不得了，因為裡面摻了老鼠藥，是失主特製，打算毒老鼠的，要是被誤食後果不堪設想，擔心後續會有命案發生！

這齣戲事先沒套好，警員一聽很驚訝，副所長又加碼，說老鼠藥有腐蝕性，就算人的腸胃都受不了，吃下去恐怕會胃腸穿孔，如果沒有及時洗腸，藥劑留在肚子裡，慢慢侵蝕腸胃，會突然劇痛死去。

聽到這裡，陳男立刻跳起來，向副所長求救，激動喊說，夭壽！他偷甜甜圈，還一次吃完12顆，當時的確有腹瀉，拜託警方載他去就醫。警方再次確認陳男吃了甜甜圈後，安撫他甜甜圈沒有事，開始製作筆錄，訊後將他依竊盜罪嫌函送法辦。