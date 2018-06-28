揪感心！林堉璘宏泰公益信託捐19萬個住宅火災警報器

2018-06-28 22:33

〔記者姚岳宏／台北報導〕防災不能等！住宅用火災警報器只要偵測到異常煙霧，就會發出聲響，有助民眾及時察覺到火災發生，及早避難。公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金調查包含離島在內全台各縣市的需求後，今年捐贈19萬只光電式住宅用火災警報器，希望優先提供獨居長者及中低收入戶申請安裝，民眾可向各縣市政府洽詢。

聯合捐贈儀式訂明天下午2時30分於台北市災害應變中心舉行，林堉璘宏泰公益信託表示，為了捐給最需要的地方、捐出目前市面上最好的器材，率先透過全台消防局了解各地需求，最後決定捐贈包含離島在內之全台合計19萬只光電式住宅用火災警報器，台北市計畫分配2萬6600個；這款住警器具有國台語警示人語發音，以及針對聽障或重聽長者多一個警示功用之雙環狀LED警示燈。

根據消防署發布資料，統計2008至2017年建築物火災死亡人數，住宅火災死亡人數最多（占建築物類火災69.4%）；近年火災統計資料也顯示，發生火災案件及造成人員傷亡，以5層樓以下住宅比率占最高，原因是5層樓以下住宅多為老舊公寓，早期興建時未配置完善消防設備，導致因火災而死亡的人數中，大多是因發現時間太晚，避難延遲。

目前台北市住警器安裝率已突破65%，且已有167件因裝設住警器，在火災時發揮功能及早避難逃生之成功案例。

林堉璘宏泰公益信託繼2017年捐贈包含離島在內之全台自動心肺復甦機後，2018年再捐贈住警器，希望透過住警器的事先預警功能，讓住戶於火災時可及早避難，並減少消防員為搶救人命進入火場的危險。

林堉璘宏泰公益信託除了拜託辛苦的消防隊員，依最專業的技術安裝；更重要的是，也要同時將火災緊急避難知識，傳授給被安裝戶，讓緊急時刻若不幸發生時，可為自己爭取更大的保命機會。

林堉璘宏泰公益信託是於2015年由創辦人林堉璘先生設立，以幫助有志學子、推廣教育為核心目標，同時也關注慈善、醫療及其他社會公益等需求，自2015年成立至今，捐助行動已超過新台幣5億元。「政府力量有限，民間資源無窮」，加強運用民間力量協助政府從事防救災工作已是時勢所趨，更是提升防救災效能最有效的方法。