6/28 威力彩、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

2018-06-28 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月28日）開獎的第107000052期威力彩、第107000058期雙贏彩及第107000154期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000052期威力彩中獎號碼為「06、15、18、24、25、28，第二區：05」頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共20注中獎，每注可得2萬元；伍獎共178注中獎，每注可得4000元；陸獎共947注中獎，每注可得800元；柒獎共2312注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2192注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬2727注中獎，每注可得100元；普獎共2萬6013注中獎，每注可得100元。

第107000052期38樂合彩中獎號碼為「06、15、18、24、25、28」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共124注中獎，每注可得5750元；二合共2321注中獎，每注可得750元。

第107000058期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、07、08、10、14、16、17、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共31注中獎，每注可得10萬元；參獎共809注中獎，每注可得500元；肆獎共8942注中獎，每注可得100元。

第107000154期今彩539中獎號碼為「12、17、24、25、37」，頭獎摃龜；貳獎共146注中獎，每注可得2萬元；參獎共4864注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4210注中獎，每注可得50元。

第107000154期39樂合彩中獎號碼為「12、17、24、25、37」，四合共7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共113注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4179注中獎，每注可得1125元。

第107000154期3星彩中獎號碼為「899」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000154期4星彩中獎號碼為「0418」，正彩共16注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」