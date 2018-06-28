台南5月阻詐28件224萬元 代理市長一一寫信感謝

台南市長李孟諺（左）表揚南市協助阻詐的金融機構、超商人員。（台南市警察局提供）

2018-06-28 21:07

［記者劉婉君／台南報導］台南市5月份共及時阻止28件詐騙案，款項約224萬元。其中，萊爾富超商柳姓店長就攔阻7件，台南市政府除在治安會報上公開表揚，代理市長李孟諺也逐一撰寫感謝函，給協助阻止詐騙的金融機構、超商、賣場人員，用滿滿的心意感謝正義之舉，協助守護市民。

市府此次表揚的金融機構及超商賣場等人員共有26位，由李孟諺頒發獎座及獎金，而李孟諺在感謝函內，更一一寫下每位接受表揚者的實際作為，表達謝意與敬意。

萊爾富超商柳姓店長只要看到疑似遭到詐騙的民眾就會主動上前關懷，4至5月共攔阻10件詐騙案，其中5月就有7件，詐騙手法不外乎假援交購買遊戲點、假投資代碼繳費、假解除分期付款操作ATM等，還有購買比特幣等假投資手法，金額在1千元至2萬元不等。

不過，柳姓店長向警方表示「攔阻民眾被詐騙本來就是我的工作責任之一，也是對社會的義務」，婉拒表揚，因此並未出席領獎。

台南市警察局呼籲，民眾若遇到疑似詐騙事件，應「冷靜、查證、報警」，並撥打165反詐騙諮詢專線或110，尋求警方協助查證，以免被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆