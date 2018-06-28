行刑式槍決角頭「五股國」 凶嫌疑畏罪持槍自戕

涉嫌槍殺「五股國」游國興的凶嫌黃克樑今晚在新竹南寮漁港疑似舉槍自盡，檢警漏夜相驗。（記者王駿杰攝）

2018-06-28 21:16

首次上稿 19:51

更新時間 21:16

〔記者王駿杰／新竹報導〕綽號「五股國」的52歲角頭游國興疑因債務糾紛，昨天晚上在新北市五股區自家公司內遭人槍殺身亡，55歲凶嫌黃克樑駕車逃逸，今晚疑因畏罪，在新竹市南寮海邊樹叢中持槍射擊左側太陽穴自戕身亡。

新竹警方調查，黃克樑為新竹地區幫派份子，今天六點點多搭白牌計程車，從香山火車站上車到新竹市天府路二段海濱路口，6點48分在車內向司機借手機打110報案，自稱是槍殺五股角頭的凶嫌，他要投案，但要求警方別靠近，也沒說人在哪裡就掛掉電話。

警方根據手機定位查出發話位置，趕到達現場，看見載他的朱姓白牌計程車司機招手，司機告訴警方他走進樹叢內，不久就聽到砰一聲。

警方上前查看，發現黃男倒臥地上，左側太陽穴中1彈，腦漿流出，左手握著1把手槍，已無生命跡象，隨即封鎖現場，現場未找到遺書。

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綽號「五股國」的52歲角頭游國興昨晚遭人槍殺身亡，凶嫌50多歲黃克樑今晚被發現在新竹南寮漁港附近疑似舉槍自盡身亡。（記者王駿杰攝）

綽號「五股國」的52歲角頭游國興昨晚遭人槍殺身亡，凶嫌50多歲黃克樑今晚被發現在新竹南寮漁港附近疑似舉槍自盡身亡。（記者王駿杰攝）