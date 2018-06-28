「五股國」活躍地方 警方長期冷處理種下隱憂

2018-06-28 20:11

〔社會中心／綜合報導〕綽號「五股國」的幫派角頭游國興昨天深夜驚傳遭人槍殺，他在新北市五股、泰山一帶活躍超過10年，道上兄弟無人不知曉，而轄區警方多半對其退讓三分，曾傳出曾有所長強力約制，卻被分局長要求前去跟對方「會一下」，長期冷處理態度埋下治安隱憂，如今卻恐引發黑道火拼，兩相對比顯得格外諷刺。

據了解，游國興落腳五股地區後，靠著經營賭場及酒店日進斗金，豢養大批小弟後自成一派，部份民代及官警見其勢力龐大示意交好，由於在黑白兩道都吃得開，就算出事被捕往往也能全身而退，還曾因不滿自家酒店屢遭取締率眾包圍警局灑冥紙，形同地下行政長官的他因此被稱為「五股國仔」。

今年4月間有派出所長在臉書發文指出，105年任職五股地區，當時該轄分局長到任不久，聽聞游國興不時惹事決心整頓，對他耳提面命要求嚴加看管，事後疑因民代介入態度竟180度大轉變，反要他基於人情去向對方「低頭致意」，當時不但有鄰轄資深刑警出面替游緩頰，後續接任的偵查隊長也指曾將游移送法辦，但遭該所長駁斥時空錯置、所辦非人。

事隔2個多月傳出游國興命喪槍下，該名所長表示，全案交由蘆洲分局調查，但他重申臉書貼文內容句句屬實、絕對禁得起考驗。所提到3名官警中，該名偵查隊長說明當時抓的是與游往來密切的友人，該名資深刑警則表示與游沒有交情，只是受託前往了解，至於該名分局長則不願多做回應。