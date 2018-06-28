控前輩「聞」髮香性騷 公司獲知沒幫助調查罰20萬

2018-06-28 22:05

〔記者王定傳／新北報導〕新北市一家科技公司女員工小翠（化名）指控遭邱姓前輩騷擾，她反抗卻遭職場罷凌，出差時還遭強聞髮香，向公司反應不獲重視，向新北市政府勞工局提出申訴；該公司被罰20萬元後提出行政訴訟，新北地院法官認為，該公司知道此事後，沒告知申訴流程，也未進行任何調查，判敗訴。

小翠指控，前輩邱男曾多次觸碰她腰部、屁股，或以幫他按摩言語騷擾，但因前輩常口出「可以掌握她在職場生死」話語，不想交惡，且她有強烈表達不舒服並刻意保持距離，不料，對方竟惱羞成怒，予以刁難、羞辱、嫁禍錯誤等。

小翠並指，她因權力不對等被迫表達友好、禮貌，曾寫卡片釋放善意，期望減少「被刁難」，但2014年4月到歐洲出差時卻在火車站遭緊抱、「深吸」頭髮。

同年6月，小翠向執行長及人資經理反應此事，認為未獲正視，前年向勞工局申訴，直指經理獲知後反而教育她：「性騷擾是職場正常情事，女性本應接受」；經理否認有說這些話，強調小翠不願說明，導致無法啟動調查處理機制，但就業歧視評議委員會認為，該公司得知後沒審慎看待，未啟動相關機制，有違性別工作平等法。

該公司不服提指稱，小翠雖有提及邱男騷擾，但不論如何旁敲側擊，就是不肯說出時間、地點及具體行為等細節，以致無法啟動相關機制，雖然如此，還是採取避免2人不必要接觸的措施。

法官認為，該公司坦言小翠有說出遭邱男騷擾，依常理，怎會不說具體經過？縱使不說，也知對象是邱男，而雇主有主動「防治」性騷擾發生義務，若已發生、接獲反應後，也要馬上糾正及補救，儘可能查知實情，真是性騷擾要給受害者補救措施，改善工作環境，但這家公司沒有告知申訴流程，也未進行任何調查，評議結果應予以尊重。