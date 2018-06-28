「手機不見」當幌子 槍手誘五股角頭到戶外開6槍擊斃

警方拉起封鎖線調查。（記者王宣晴攝）

2018-06-28 19:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市五股角頭游國興遭行刑式連開6槍身亡，檢警今天相驗，發現游男身上有6處彈孔，其中3顆子彈卡在身體內，初步研判致命傷為頭部槍傷，但確切死因仍有待下週二解剖釐清。

檢警調查，綽號「五股國仔」的游國興，疑與人因債務糾紛，27日晚間在新北市五股區成泰路一段自家公司「台灣藝工隊」，遭人近距離連開6槍，傷重不治，嫌犯行兇後開著前妻的車逃逸。

據了解，嫌犯常到游男公司聊天，案發當天，嫌犯刻意跟游男在辦公室聊了一個多小時，鬆懈游男心防，同場還有3名小弟，眼見小弟都到後面休息，嫌犯假意離去，沒多久便返回辦公室，謊稱：「我手機不見了」，游男問：「是不是放在車上？」接著走出戶外幫忙尋找手機。

確定游國興落單，無小弟保護，嫌犯轉身從側包裡取出已經上膛的手槍，朝著游男的右腹先開1槍，游男中槍後雙手護住腹部，嫌犯接著近距離朝游男的額頭開了1槍，見他倒地，又朝他頭部連開3槍，轉身離去前，疑擔心游男還沒死，又折回再朝游的頭部再補1槍，才開車離去，前後過程不過20、30秒。

據悉，嫌犯是新竹幫派份子，小弟也都知道槍殺大哥凶手的身分，目前鎖定51歲的「賓士男」涉案，檢警已全力追緝槍手中，避免其遭黑道仇殺滅口，另也將查明其犯案動機及幕後藏鏡人。