火災燒死4家人 屋主獨活怒告消防局長瀆職…

2018-06-28 19:38

〔記者黃捷／台北報導〕新北市汐止區「康詩丹郡」社區2016年8月3日發生火警，只有張姓屋主獲救，4名家人全葬身火窟。張男認為屋內煙霧偵測器故障，害家人逃生不及，怒告新北市消防局長黃德清等人瀆職、業務過失致死，但士林地檢署認為他們已盡管理人注意義務，處分不起訴。

當天火警發生在清晨5時許，張男因聞到焦味驚醒，推醒妻子一同逃生到地下樓庭院，妻子因擔心同住的母親、女兒及女兒男友還在睡覺，又轉頭回到屋內，最後卻未在逃出來，除了張男獲救，4人均葬生火窟。

張男提告指出，火警發生時，屋內的煙霧偵測器根本沒有反應，地下一樓公共空間的偵測器也是案發4分鐘後才開始響，才導致他的家人無法在第一時間察覺逃生。

他認為，第六救災救護大隊紀姓隊員只對公共區域進行消防安檢，未檢查住戶內部的消防設備，廢弛職務，黃德清也未落實督導工作，前後任社區主委胡姓、許姓男子也未督促住戶自檢，4人均有疏失。

但值班的蕭姓保全證稱，火災發生時消防警鈴確實有響，起火點在張男家中，偵測器應該有正常運作，才會發出訊號；當天最早抵達救援的消防員也說，公共區域的火災警鈴很大聲，應該沒有故障，至於屋內安檢需經過住戶同意，但住戶通常會拒絕。

檢察官並調閱新北市消防局的消防安檢紀錄，都有完整的檢測報告，至於張男家中的偵測器已經燒毀，無從證明真的故障，遂認定罪證不足，處分4人不起訴。