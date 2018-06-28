離譜！夫妻酒駕拒檢逃回家 竟把警關車庫飆三字經

2018-06-28 18:03

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市楊姓夫妻檔於2015年間，酒後開車拒絕員警攔查，一路逃回住處竟把員警關在車庫還謾罵三字經，丈夫除了公共危險還多了私行拘禁、侮辱公務員罪被判刑，楊妻則付出2萬元代價換緩刑。

楊男於2015年1月8日凌晨1點多，與妻子在桃園區成功路某小吃攤吃宵夜、喝啤酒，1個多小時後用餐完畢開車載妻子返家，行經秀山路、大同西路口時，因未開啟車頭燈被巡經的桃園警分局中路派出所員警攔查，楊男因擔心酒駕情事曝光，拒停還一路加速逃回住處並關上車庫鐵捲門，警車在後方尾隨趕抵，負責駕車的楊姓警員見鐵捲門還未完全關上，立即下車進入車庫後，鐵捲門已完全關閉。

判決指出，楊姓警員要求楊男夫妻開門，到屋外受檢並釐清加速逃離的原因遭拒，他想自行開啟小門卻被楊男攔阻、咬傷並辱罵三字經，警車內的另名黃姓警員發現後下車支援，才讓楊姓警員順利脫困。

楊姓夫妻被帶回警局，楊男直到早上才同意接受酒測、酒測值0.18，推測開車當時吐氣所含酒精濃度為0.60，楊男除了公共危險罪還多了私行拘禁、侮辱公務員罪，楊妻也被依共同私行拘禁罪送辦，楊男在前年已被桃園地院依公共危險、私行拘禁、侮辱公務員罪，分別判處3月、7月及拘役59天。

而楊妻坦承犯行也表達懊悔之意，事後與楊姓警員達成和解，為此付出2萬元代價，桃園地院法官日前依共同私行拘禁罪判處楊妻6月徒刑，考量她的犯後態度、雙方已和解，予以緩刑2年。

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