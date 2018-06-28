巨陞董座夫婦墜崖疑點重重 遺體交疊、行車紀錄器不翼而飛

陳氏夫妻遺體在山谷等候空勤直升機吊掛。（記者王峻祺攝）

2018-06-28 17:08

〔記者王峻祺、王錦義／花蓮報導〕巨陞公司董事長陳宏育與夫人范錦美，25日自台北市內湖駕車離家後音訊全無，兒子陳良和昨天報案，花蓮警方當天下午發現2人車輛停靠台8線中橫公路159.1公里處，夫妻倆卻墜落一旁200公尺山谷身亡；家屬今天到現場認屍情緒激動，不相信感情深厚的父母雙亡，由於墜落現場遺留諸多疑點，檢警不排除任何可能性，將著手調查真正墜崖原因。

陳宏育、范錦美夫婦遺體今天下午吊掛至德興運動場後，送往花蓮市殯儀館等待檢察官驗屍。而遺體墜落200公尺深谷，臟器外露、屍身交錯重疊，一度外傳夫妻身上疑套紅繩綁在一起，經警消證實，2人身上並沒有繩索，而是衣物附著身軀。

但搜救人員透露，2人若自高空摔落，不管誰先墜崖，通常都會因滾動距離長而分離，但遺體明顯交疊墜落山谷，令人匪夷所思；墜落點下方約是90度斜坡，加上幾處碎石坡，推估2人墜落時，恐是垂直掉落或撞擊下方第一個平台後彈落至谷底。

而陳宏育駕駛的BMW X5被發現時，整齊停靠路邊，駕駛座車窗半開，車內還留有一罐零食及錢包、證件，但原應裝設在後照鏡下方的行車紀錄器卻不翼而飛，只留接電線頭，讓鑑識科人員不敢大意，特別在前座指紋採證。

警方說，陳宏育的車輛在25日下午3點行經和平路段，確認進入花蓮轄內，由於當晚就與兒子失去聯繫，不排除是進入山區後斷線，推估陳宏育在中橫時應自花蓮往西行駛，行經某處後折返，再將車停靠於西寶至豁然亭間，車頭改朝東行。

陳宏育的兒子陳良和今天認屍時，當場下跪撫屍痛哭，淚崩喃語「不願相信父母雙亡」，更強調父母營運的公司財務狀況沒問題，下半年度的生意正好，絕對不是財務問題導致輕生念頭，上月母親節，還買了她最愛的數位機上盒，方便她追劇。

他說，25日當天早上還和父母在台北家中享用早餐，下午自己搭車返回花蓮住處，過程並不知道父母出遊，直到晚間才接獲媽媽電話告知2人抵達西寶附近，當時火車站吵雜未能多聊，只是再次回電後，電話就再也不通，讓他擔心是不是發生意外，未料再見時就此天人永隔。

檢警說，2人墜崖原因不明，現場遺留諸多疑點，警方不排除任何可能性，將與家屬製作筆錄，並調閱沿線監視器畫面，調查行車時序、地點等問題，釐清墜谷原因後再對外說明。

陳氏夫妻所開設的巨陞公司是紡織成衣業，公司資本額約500萬元，主要從事成衣貿易、外銷歐洲，工廠設在越南，2011年還成為慈濟榮譽董事，慈濟志工今天也全程陪伴家屬處理後事。

空勤直升機進行遺體吊掛作業。（記者王峻祺攝）

遺體抵達德興運動場。（記者王峻祺翻攝）

墜谷身亡的陳氏夫妻是慈濟榮董，慈濟志工今全程陪伴家屬處理後事。（記者王峻祺翻攝）