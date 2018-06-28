獨家》賴清德拋「三務實、六工作」被告內亂 高檢署二度簽結

2018-06-28 16:56

〔記者錢利忠／台北報導〕行政院長賴清德上任後多次公開表示其務實台獨的立場，先後於去年10月及今年4月，遭新黨青年軍成員告發涉刑法內亂罪；關於賴清德去年10月被告發一案，高檢署已簽結；至於新黨於今年4月針對賴清德參訪花蓮時所公布的「3個務實、6個工作方向」二度告發，高檢署仍認定賴清德的言論不構成犯罪，再次將全案簽結。

今年4月16日，新黨青年軍等成員二度赴高檢署按鈴告發，指控賴清德先後於去年9月26日、今年3月間及4月15日，分別提出其為達成台獨，有3面向、6工作等論述，並逐字登載於立法院公報，涉及刑法內亂罪。

當天前往高檢署告發的新黨青年軍王炳忠等人曾表示，賴清德為我國最高行政首長，擁有具體及實質的行政權，卻在未經修憲的情況下，三番兩次提出務實台獨說，如同以其職權脅迫中華民國憲政顛覆、領土變更，並著手實行中。

關於新黨青年軍二度告發賴清德一案，高檢署分案調查後，認定賴清德的論述，並未有直接或間接對於人之身體施以暴力，以壓制被害人之抗拒的狀態，也沒有以威嚇加之於被害人，使被害人精神上萌生恐懼之心理，以達到使被害人不能抗拒程度等情形，尚難謂有強暴或脅迫之行為。

高檢署認為，刑法第100條內亂罪的構成要件為，意圖破壞國體，竊據國土，或以非法之方法變更國憲，顛覆政府，而「以強暴或脅迫」著手實行者；針對賴清德上任行政院長後的歷次公開發言，並未出現「以強暴或脅迫」等行為，與內亂罪的構成要件不符；此外，也查無其它賴清德涉內亂罪的積極證據，所以二度將賴清德簽結。

今年2月花蓮發生強震，賴清德以行動力挺花蓮觀光，利用今年4月的週末假日參訪花蓮，賴清德與隨行媒體進行早餐會期間，提出「3個務實、6個工作方向」等「務實的台獨工作者」論述，強調要捍衛國家主權、維護台灣自由民主人權的生活方式，以及捍衛國人決定自己前途的選擇權利等主張；新黨青年軍等成員認為，賴清德拋出台獨論調，恐使台灣面臨戰爭風險，因而提出告發。