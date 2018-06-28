誆代操期貨吸金1.1億 詐團7人組爽開跑車、用名牌

詐騙吸金集團7人組吸金1億多，全部被逮。（記者葉永騫翻攝）

2018-06-28 16:55

〔記者葉永騫／屏東報導〕男子田恩憲等7人組成詐騙吸金集團，在臉書成立投顧社團，假操作期貨吸金1億1千多萬元，有100多人受害，該集團成員生活豪奢，用名牌、出入駕駛名車，屏東縣調本站一舉將7人逮獲，並查扣保時捷等7部汽車。

屏東調查站表示，田恩憲等7名不到30歲的年輕男子組成詐騙吸金集團，105年10月以澳盛集團金融理財方案為幌子，誆稱以美金1萬元為1個單位投資，保證每月可領回1萬元，接著又在臉書成立「舞匯人生」社團，由田恩憲為團長，打著期貨顧問、投資名師等頭銜代操期貨交易等方式，以美金1千元為單位，每月投資者必須支付代操費台幣6000元，共騙得100多人參加，吸金1億1763萬元。

該集團為了取信投資人，還印製了自行開發的投資心法和講義，出入駕駛跑車、名車，穿著潮T，使用名牌用品來炫富，並且舉辦跑車趴PO在臉書上。

屏東調查站經過追查後一舉到屏東市和生路該集團辦公室及住家搜索，將田恩憲等7人逮後，依違反銀行法、期貨交易法等罪嫌送辦，法官裁定羈押田恩憲等3名主嫌，並且查扣田恩憲等人名下保時捷、賓士等7部車輛，全案正擴大追查。