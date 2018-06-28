霸氣握90萬「閒錢」這樣做 讓人忍不住「哇」

新埔警友會顧問羅聰賢對於自己獨自捐贈偵防車淡然表示「這就是民力無窮的運用」。（記者黃美珠攝）

2018-06-28 17:28

［記者黃美珠／新埔報導］手上有約90萬元的「閒錢」，您會怎麼做？環遊世界1周？還是拿去當頭期款、不再當無殼蝸牛？或是跟進當起「炒房族」，準備享受用錢滾錢的小資人生？新竹縣新埔警分局的警友會顧問羅聰賢選擇「以上皆非」，霸氣買了1輛2400CC、具有主動防撞功能的全新休旅車，交給新埔分局偵查隊的幹員們當偵防車使用！

今天下午捐車儀式上，面對一雙雙好奇的眼光，他只起身淡然回應1句「平常大家都說『警力有限，民力無窮』！這，就是民力無窮的運用！」隨即落座。

羅聰賢以「起而行」代替「坐而言」力挺治安，讓在場者紛紛出手比讚！而他這樣看淡名利的態度，更讓大家都忍不住張大了嘴，低頭暗忖自己易位而處，是否有能見賢思齊。

新埔分局長陳啟明說，新埔偵查隊總有4個偵查小隊、1個採證小組，整體需要4到5輛偵防車才能充分施展戰力。

但是去年2月中，新埔偵查隊因為偵辦當地某老翁被綁強盜案，遭強盜集團成員以衝撞警車的方式強力拒捕，後續加上車輛逾齡等，最困頓時只剩下2輛偵防車可以使用，平時連押解、移送犯罪嫌疑人都成了困難。

縣警局局長張榮興到任後了解新埔分局的困境，在有限經費下採買1輛新車給新埔偵查隊，但仍缺了1輛可供調度。

羅聰賢獲悉後二話不說，立刻允諾獨自花近90萬元，買了前述2400CC的休旅車作為警用偵防車。

陳啟明說，這輛偵防車才上線服勤沒多久，果然讓偵查隊如虎添翼，近日就一舉偵破以梁姓男子為首的販毒集團，作為對羅聰賢力挺新埔分局的回饋。

新埔分局警友會會長張書木今天下午也一併頒發獎金給偵查隊小隊長陳文溥、新埔和石光2所破案獎金，感謝新埔分局守護關西、新埔地區治安的努力。

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