黑白兩道通吃！ 身中6槍「五股國」還曾買通警察

2018-06-28 16:28

〔社會中心／新北報導〕綽號「五股國」的52歲角頭游國興疑似債務糾紛，昨晚在新北市五股區自家公司內遭人槍殺身亡，據了解，游國興交友廣闊，熟識地方仕紳，現還傳出游國興為了讓自己能在「出事」時全身而退，連警局內都安排了眼線，必要時通風報信，宛如真實版「無間道」。

據了解，7年前，游國興在五股工業區無照經營卡拉OK酒店，為避免遭取締，他買通蘆洲分局2名警員，每當警方舉辦臨檢勤務時向其私下通風報信，有需要時幫可以幫忙調閱車牌資料等，最後是檢調人員長期配合揪出內鬼，2警也因洩密遭送辦。