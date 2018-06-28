李福誌疑兒枉死陳情20多年 柯賜海陪同告發2證人涉作偽

為愛子死亡案奔走20餘年的李福誌夫妻。（記者廖淑玲攝）

2018-06-28 16:31

［記者廖淑玲／雲林報導］20餘年來為愛子李宗益死亡案奔走，拒絕相信兒子是車禍致死，雲林縣民李福誌獲柯賜海力挺告發前口湖鄉長蔡永常，今天和蔡永常當庭對質，蔡以「年代久遠忘了」回應，李福誌要求檢方重啟調查。

李宗益1996年9月27日死亡，死亡原因為「車禍」並結案，20餘年來，72歲的李福誌深信兒子是被害死不是車禍死亡四處陳情，並以兒子腦後有一處8公分傷口質疑有其他人協助加工死亡，對當時兒子同車友人及當時承辦該車禍案件員警不斷提告。

今天李福誌再由訴訟名人柯賜海及柯賜海的委託律師曾江山陪同到雲林地檢署，告發前口湖鄉長蔡永常、一名前口湖李姓鄉代涉嫌偽證，今天蔡永常等人都出庭應訊，並和李福誌對質。

柯賜海表示，針對該案他也認為疑點重重，加上看到當時是證人的蔡永常等人前後2次筆錄不同，實在不忍心看到20餘年來為愛子死亡案奔走的李福誌夫婦，尤其「人命關天」才專程再到雲林，感謝雲林地檢署願意為該案再開偵查庭，希望能讓死者瞑目，讓這對老夫婦安心。

蔡永常今天出庭應訊並與李福誌對質，蔡永常說，當時他擔任國大，受李福誌請託曾關心該起車禍案，事後被依證人傳訊，如今案子發生超過20年，早就不記得了，相信檢察官會明察。

李福誌說，希望檢方能重新指定法醫調查兒子腦後的傷口，及當時同車究竟有幾人，是否有加工殺人的嫌疑，如此才能讓案情真相大白。

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