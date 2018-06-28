柯文哲、葉俊榮挨告教唆傷害 北檢查無不法簽結

2018-06-28 16:26

〔記者謝君臨／台北報導〕去年台北世大運閉幕期間，退役軍官繆德生等人到場揮國旗抗議，被在場維護秩序的文山二分局偵查隊長謝志鑫制止，繆德生指控遭謝志鑫以鎖喉掐喉嚨，怒告謝傷害，另告台北市長柯文哲、內政部長葉俊榮教唆傷害；台北地檢署調查後，日前已將謝不起訴，至於柯、葉也因無具體犯罪事證，全案以查無不法簽結。

繆德生是藍天行動聯盟祕書長，曾參與多起反年改抗爭活動，然而，他於今年2月27日上午至立法院抗議時，攀爬建築外牆想插旗，不慎踩空摔落，嚴重受創，3月5日拔管離世，享年62歲。

去年8月30日，台北世大運於台北田徑場舉辦閉幕式，周遭道路封閉交管，退役軍官繆德生等人到台北小巨蛋旁的南京東路、北寧路口揮國旗抗議，被在場維護秩序的文山二分局偵查隊長謝志鑫制止。

事後，繆德生偕藍天行動聯盟成員至北檢，控告謝志鑫以鎖喉方式掐住他的喉嚨及胸部，並強拉臂膀、折其手指，導致他胸部挫傷、下背挫傷、左手指扭傷等傷害；這部分經檢方調查後，認定當時繆已被制伏，未再反抗，謝應無掐繆脖子的必要，且經驗傷，繆的脖子也無傷勢，因而依罪嫌不足將謝不起訴。

至於被控教唆傷害的台北市長柯文哲，以及督導世大運維安，擔任閉幕式指揮中心指揮官的葉俊榮，經檢方調查後，也因無具體犯罪事證，將全案以查無不法簽結。