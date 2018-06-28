元配宣告權利越女還是爬上床 判刑哭訴「結婚變做工」

2018-06-28 15:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕越南籍阮姓女子在2015年到台中市擔任工廠技工，卻與陳姓男子交往密切，陳妻氣得寄存證信函主張妻子權利，不料，阮女還是爬上陳男的床，翌年生下一子，陳男與阮女被台中地院依妨害婚姻罪判處3月徒刑，可易科罰金9萬元，兩人上訴二審，阮女哭訴自己受騙，抱著到台灣結婚的夢想，卻變成打工，台中高分院仍認為，阮女收到存證信函，就知道陳男已婚，仍與陳男有染，辯詞不足採信，維持一審原判，但宣告阮女緩刑2年，全案判決確定。

判決書指出，阮女在2015年上半年，到台中市一家工廠擔任技工，約半年後與陳男同居，陳妻在同年12月寄存證信函，警告阮女不得再與陳男交往，否則訴諸法律維護妻子權益，阮女卻在陳男租屋處，與陳男發生性關係，翌年10月產子，依產子時間推斷，兩人性關係是在2016年1月間，亦即陳妻寄存證信函之後，陳妻怒告兩人妨害家庭，台中地院各判徒刑3月，可易科罰金9萬元。

兩人上訴二審，陳男辯稱，他與妻子常吵架，分居已4年多，才想到越南再娶阮女，他確實沒離婚，但他心裡很不平衡，因為夫妻關係名存實亡，聲明法院減輕量刑。

阮女哭訴「我也是被害人」，引介她到台灣的介紹人，騙她陳男是單身，她懷抱到台灣結婚的夢想，卻變成在工廠打工，約半年後突然接到存證信函，趕緊詢問陳男，陳男卻說他已離婚，不需理會存證信函，聲明改判無罪。

台中高分院認為，縱使阮女不知陳男已婚，但接到存證信函後，就知悉陳男婚姻狀況，兩人辯詞不足採信，不過，考量阮女於台灣人地生疏，仰賴陳男照顧而通姦，雖維持2人各3月徒刑，可易科罰金9萬元，但宣告阮女緩刑2年，全案確定。