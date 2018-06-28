毒犯逃避警方追查 連闖9紅燈仍被逮

2018-06-28 15:52

〔記者歐素美／台中報導〕林姓男子27日凌晨2點多駕車行經豐原區中正路，因車上藏有毒品，見豐洲派出所巡邏警車尾隨，竟心虛掉頭連闖9個紅燈加速逃逸，警車追逐3分多鐘，林男才在神岡區神圳路停下，還對員警大喊「為什麼一直追我？」「我會怕」，令員警好氣又好笑回應：「不能盤查你喔」「我們是警察耶」。果然在林男車上查獲毒咖啡9包及K他命3包，訊後依毒品罪移送。

警方調查，林姓男子（23歲）曾涉及去年在大雅保齡球館張姓少年遭毆死案，具有傷害致死及毒品前科。27日凌晨2點多，林男開著租來的小客車行經豐原區中正路與市前街口，巧遇豐洲派出所巡邏警車，警方見林男駕駛租賃車，深夜在街頭閒逛，十分可疑，上前尾隨。

林男見狀竟加速在豐原市區狂飆，甚至一度關掉車輛大燈，企圖躲避，警方緊追不捨，不斷要求林男停車，雙方追逐3分多鐘，林男才終於在神岡區神圳路停車。

林男停車後向警方大聲嗆聲：「幹嘛一直追我」，員警忍不住回應「不能盤查你喔」、「講什麼瘋話」，警方問林男車上有毒品嗎？林嫌否認，並表示「不知道你們要幹嘛、會怕才跑」，令員警好氣又好笑，說：「我們是警察耶」。

警員打開林男駕駛的座車門檢查，隨即在駕駛座的椅縫中發現1包K他命，隨即將林男連車帶回回派出所偵訊，並陸續在車內找出2包K他命及9包印有知名連鎖咖啡標誌圖案的毒咖啡包。

林男供稱，高中時即染上毒癮，毒品是於23日晚上在西屯區一家夜店，向綽號「阿灰」的男子購買，3包K他命要價3600元、9包毒咖啡4000元。

警方除依毒品罪嫌移送，因林男為躲避警方追查連闖9個紅燈，警方也將一併開罰，每張2700元，林男荷包恐失血24300元。

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