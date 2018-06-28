為了買講義爭吵 狼父竟怒火中燒性侵女兒

宜蘭縣一名男子阿強，因讀高二的女兒小花（化名）向他要錢買講義，竟心生不滿，先一頓責罵後，把小花帶到房內將她衣服脫光，性侵得逞，全案法院審結，判阿強3年半徒刑。（記者林敬倫攝）

2018-06-28 15:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣一名男子阿強，因讀高二的女兒小花（化名）向他要錢買講義，竟心生不滿，先一頓責罵後，把小花帶到房內將她衣服脫光，性侵得逞。事隔一年後，老師於課堂中提到家暴及性侵法令時，小花情緒崩潰，老師追問下揭發此案，全案法院審結，依強制性交罪判狼父判處有期徒刑3年半。

判決指出，104年10月下午，阿強因當時年僅16歲的小花，向他索取今年要買講義，阿強不願意給，還責罵女兒一天到晚都要拿錢，遂與小花發生爭吵，當天晚上小花準備就寢時，阿強敲了小花房門，表示有事情要商談，便把小花帶到叔叔房間，先責罵一頓後，突然以手抓著小花的頭髮，拉回自己的房內，旋以一手掐住小花的脖子，另一手則將小花的衣褲脫下，小花手腳反抗未果，遭性侵得逞。

事隔1年後，小花在學校上公民課，聽到有關家庭暴力及性侵害防治課程時，出現情緒低落及哭泣的現象，經老師追問下，小花吐出實情，全案也因此被揭發。

審理期間，阿強坦承確實有因買講義一事，與小花爭吵，並帶小花到叔叔房間責罵，但他否認有對小花性侵，他辯稱，沒有把小花上衣掀開、脫去褲子等情事，更無對小花有任何強制性交的行為。

被告辯護律師指出，小花是名運動員過程中有反抗，不可能被阿明性侵得逞，還說阿明一手抓住小花脖子、一手抓住腳而對小花性侵得逞，事實上很難實現。另外，小花也多次向學校通報被阿明傷害，假如案發時確實被性侵，豈有不通報的道理，認為小花說法有問題；而被告妻子雖出面辯護。

但小花說，她從小與父親同住，父親從她讀國小起就常因小事生氣，無論對錯，只要他不高興，就會對她跟奶奶發脾氣、打她，一直到上高中都是如此。

法官審理時認為，小花從小常受打罵，就算她是名運動員，案發時心生畏懼而不敢反抗，難謂與常情不符。案發時她僅16歲，因遭父親性侵一事，事涉名節、家庭關係及刑責等，事關重大，事後未採取任何行動，也不能說有何可議之處。

法官認為，小花所述案情，以及小花學姊的證詞表示，小花曾在104年11月，上游泳課時，向他表明此事，兩人說明證詞時都相當認真，案發時間地點與案情詳細，小花經測謊，也無不實反應，所述情節應與事實相符，全案審結，審酌阿明過去無前科，品行尚可，因一時難以控制情慾而對小花性侵，其與小花間有父女關係，對年幼少女為強制性交，造成身心上的傷害，依強制性交罪，判處3年半徒刑。